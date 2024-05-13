祖高爾：阿迷未來48小時全力支持熱刺

在接下來的48小時內，全球每位阿仙奴球迷都會全力支持，來自北倫敦的死敵球會熱刺，寄望他們於主場擊敗曼城。

如果熱刺在這場比賽中獲勝，阿仙奴將以榜首身份迎接英超煞科戰，但要做到這一點，熱刺必須以最佳狀態迎戰曼城。

由普斯迪高路帶領的熱刺經歷了聯賽4連敗後，終於重回勝軌，不過其手下敗將只是肯定降班的般尼。熱刺近5場聯賽輸了4場，但曼城今季聯賽的輸波場數是少過這個數字，突顯了熱刺要擊敗曼城這項任務是多麼艱鉅。話雖如此，熱刺近年對曼城的表現比大多數的球隊都要更好，過去10次與曼城交手，共取得5勝1和4負的成績。

與熱刺不同，曼城的狀態絕對無容置疑，自去年12月10日以來他們在聯賽未嘗敗績，而且有令人驚嘆的演出。我知道，我們都在談論曼城每季的表現有多出色，但他們能夠周而復始，一季接一季地付諸實行在球場上，證明了這支球隊和領隊哥迪奥拿有多麼的出色。

在周末大勝富咸的比賽也幫助藍月亮，收窄與兵工廠原本龐大的得失球差距。他們在過去7場聯賽攻入28球並只失5球。提起失球這一點，熱刺在過去7場比賽中的失球數字，竟是曼城兩倍有多。

曼城已經進入最佳狀態，熱刺領隊普斯迪高路亦似乎不願放棄他們的冒進比賽方式。我覺得，哥迪奧拿會為這場比賽精心設計克敵策略，皆因他知道一場勝利會讓他們在周日煞科戰處於最有利的位置，也令曼城英超四連霸再邁前一大步，我預測曼城將作客取勝。