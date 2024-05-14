維拉激和利物浦3比3 今季入球數字勢破紀錄

周二(14日)凌晨英超前列大戰，上演入球騷，第4位阿士東維拉兩度落後之下，主場以3比3逼和第3位利物浦。經此一役之後，今季英超總入球數字已達到1,199球，餘下一輪賽事，相信好大機會可以打破英超史上單季最多入球紀錄(1,222球)。

開賽1分鐘就出現入波，利物浦中場哈維艾利洛右路傳中，維拉門將達米安馬天尼斯竟然撲咗個波入網，呢位阿根廷國腳今季已經3次擺烏龍，成為英超史上單季擺烏龍次數最多門將。不過，維拉好快由泰利文斯勁射入網扳平，其後利物浦憑加普、查洛爾昆沙各入1球，領先至3比1。

眼見紅軍即將全取3分之際，85分鐘中場阿歷斯麥亞里士打後場犯錯控甩波，維拉立即打反擊，由後備上陣嘅前鋒祖漢杜蘭射入，僅過3分鐘，呢位20歲哥倫比亞國腳再入1球，戲劇性逼和3比3。

阿士東維拉和波之後，領先第5位熱刺5分，只要下場作客贏水晶宮，或者熱刺周三(15日)凌晨未能擊敗曼城，維拉就可以取得第4位，參加下屆歐聯。

另外，今季英超總入球數字已經達到1,199球，成為英超1992/93年成立以來單季第2多入球數字，僅少於1992/93年球季嘅1,222球，相信踢埋周日(19日)晚煞科戰，應該可以刷新紀錄。