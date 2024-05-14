耶馬神級演出　一項數據改寫西甲歷史

周二(14日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場以2比0擊敗皇家蘇斯達，新星耶馬射入1球，呢位西班牙國腳以16歲零305日成為西甲史上首位未滿17歲單季聯賽入到5球或以上嘅球員，強如昔日巴塞隆拿球王美斯都望塵莫及。

巴塞隆拿雖然今季四大皆空，但並冇放軟手腳，今場創造唔少具威脅攻勢，包括翼鋒拉芬夏比洛尼遠射中柱彈出。戰至40分鐘，根度簡突破越位之後橫傳，由耶馬冷靜射入，打開紀錄。

巴塞隆拿領先之後，攻勢仍然一浪接一浪，拉芬夏比洛尼遠射，費倫托利斯勁射，都被有超水準發揮嘅皇家蘇斯達門將阿歷斯列美路撲出。

踢到補時有皇家蘇斯達球員疑似喺禁區內犯手球，球證睇完VAR後，決定判罰12碼，拉芬夏比洛尼主射入網為巴塞隆拿鎖定2比0勝局。巴塞隆拿贏波之後，以1分優勢力壓基羅納，升上第2位。

今場主角耶馬演出光芒四射，唔止射入1球，仲有1次關鍵傳球，4次成功扭過對手，賽後當選今場最佳球員。相比之下，老將羅拔利雲度夫斯基表現令人失望，被換走時更露出不滿表情，賽後教練沙維表示，理解「羅拔佬」憤怒情緒，但為球隊整體利益着想，當時必須作出調動。