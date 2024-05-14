奇倫威爾森帶兒子追「車仔」　計劃45歲退役

應屆桌球世界冠軍奇倫威爾森，趁着休季帶着兒子去追星，參觀英超球隊車路士的訓練基地，自己變身小粉絲，而談到桌球職業發展，他已計劃45歲的退役。

現年32歲的奇倫威爾森一直都是車路士球迷，周二（14日)在個人社交平台上載了多張與車路士球星合照的相片，而其兒子更獲得車仔球員簽名T恤，立即穿上身，相當興奮。

早前在桌球世錦賽決賽以18比14擊敗鍾斯，贏得生涯首個世界冠軍的奇倫威爾森，早前接受訪時稱希望可以在克魯斯堡贏得更多次錦標，不過，談到退役計劃，很多球員都會以「50」作為一個指標，但這位「愛家男人」則表示:「坦白講，我不會像其他人的想法，因為我的妻子及孩子已犠牲了很多。」

先後經歷過妻兒患病的壓力及痛苦，奇倫威爾森續稱:「我在生活中見過很多次，人們在退休時不斷努力，想要揚帆出海，然後不幸地，他們生病了或者有其他問題，無法享受它，我不想這樣。」

「我一直在心裡說，45歲左右是值得關注的好年齡，目前對我來說仍有很長的路，希望屆時我已做了足夠的事情，回顧過去並說我配得上自己所創的歷史。」雖然距離他心目中的退役年齡仍有10幾年，但他趁着賽季後的假期，盡情陪伴家人，享受家庭樂。