亞洲盃泰州站　彭詩雅奪銅伍泰龍第29　最後兩站衝分

彭詩雅（右一）今站勇奪銅牌。（中國香港三項鐵人總會圖片）

「2024亞洲三項鐵人盃泰州站」日前於中國江蘇泰州結束，香港女將彭詩雅勇奪銅牌，至於香港「一哥」伍泰龍則以第29名完成，兩人於巴黎奧運積分截數日（5月27日）前仍有兩站比賽搶分。

「2024亞洲三項鐵人盃泰州站」上周末於中國江蘇泰州舉行，正爭取奧運積分的香港代表彭詩雅於女子精英組以2小時01分53秒勇奪銅牌，亞軍及冠軍分別由中國的吳青和波蘭選手Roksana Slupek所得，彭詩雅同時憑此成績奪得「全國鐵人三項冠軍杯系列賽」銀牌。

男子精英組方面，香港的Robin Elg以1小時46分26秒得第5名，成績屬港隊最佳，至於爭奪奧運資格的香港「一哥」伍泰龍則以第29名衝線。目前彭詩雅奧運排名第120位，為亞洲排名第5選手，要以亞洲第1名取得奧運資格有一定難度，至於伍泰龍奧運排名暫列106位，亞洲排名第4，由於前3名日本選手很大機會以世界排名獲得奧運資格，故伍泰龍仍有機會出線奧運。

距離巴黎奧運積分截數日僅餘半個月，兩人之後還有兩站比賽作最後衝刺，分別於5月18日出戰亞洲盃連雲港站，及在25日出戰亞洲盃布拉拜站。