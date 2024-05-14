開爭標Mode銳不可當　曼城半W獵殺熱刺

英超爭冠到最後直路，曼城補賽作客熱刺。「藍月亮」上場作客輕鬆大炒富咸4蛋，聯賽7連勝氣勢如虹，為捧盃創英超史無前例嘅4連冠，定必拚盡無保留，熱刺近期表現下滑，後防鬆散，相信無力做攔路虎，曼城半場客勝屬信心之選。（Now 621及611周三凌晨3時直播）

主隊熱刺踏入季尾表現走樣，而且佢哋踢法擅攻不擅守，往往因為壓得太上回防速度稍慢，被對方有機可乘，之前對紐卡素、阿仙奴、車路士及利物浦4場硬仗，吞下4連敗之餘，4場全部先失守兼半場落後，甚至上場對護級嘅般尼，熱刺都係先失守一方，最終險勝2比1後，全體球員繞場謝幕，其實今場先係主場謝幕戰，但佢哋心知肚明好大機會輸波，所以索性提早謝幕，避免真係輸波後被觀眾柴台。然而，就算熱刺為面子全力應戰，面對攻力十足嘅曼城，相信好難守得住，加上近5場全部先失波，半場落後在所難免。

另邊廂，「藍月亮」季尾進入「爭標模式」，聯賽7連勝攻入28球失5球，銳不可當，一眾主力輪流發威，包括王牌射手艾寧夏蘭特前仗對狼隊個人獨取4球食出「大四喜」，祖利安艾華利斯連續兩場末段攻入「埋齋」波，就連「帶刀侍衞」加華度爾，亦喺近5場聯賽交出4入球2助攻嘅絕佳數據，全體火力全開，為衝擊連續4奪英超冠軍獻出所有，而且為免夜長夢多，佢哋會盡早爭取領先，戰意毋庸置疑，考慮到曼城近5場聯賽全部半場領先，呢口半場客勝值得追捧。

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