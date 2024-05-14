拉爾拉拿落實離隊　餘下兩鬥豪門成最佳告別戰

白禮頓中場拉爾拉拿正式宣布，將於今季結束之後約滿離隊，為4年「海鷗」生涯劃上句號，由於白禮頓餘下2場英超都係主場出擊，分別對兩大豪門車路士及曼聯，成為呢位36歲老將最佳告別戰。

拉爾拉拿2020年夏天以自由身從利物浦轉投白禮頓，當時簽約3年，其後獲續約多1年，並將於今夏約滿。雖然白禮頓領隊迪薩比希望挽留拉爾拉拿，但佢無意留隊：「今次係非常艱難嘅決定，無論對於我及球會而言，都係最佳時候分開，過去一段日子，我同迪薩比傾過好多次，佢想我留低，但考慮到家庭原因，我都係作出婉拒，要感謝各位隊友、教練團隊等人士嘅支持，我會好好享受效力白禮頓最後一星期嘅比賽。」

拉爾拉拿成名於修咸頓，2014年轉投利物浦，創出事業高峰，效力紅軍6季，合共上陣178場入22球，捧過英超及歐聯冠軍等錦標。呢位前英格蘭國腳4年前加盟白禮頓，為「海鷗」上陣105場，但僅入3球，包括今季29次披甲，都食白果，至於能否把握最後2場對車路士及曼聯開齋，大家拭目以待。