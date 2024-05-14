紐卡素「裁員填氹」　哥頓或成犧牲品

紐卡素今夏需要出售部份球員，以免違反英超公平財政條例，除咗早前傳出阿歷山大伊沙克、般奴古馬雷斯、保治文、米基爾阿米朗等人選之外，根據英國《每日郵報》爆料，翼鋒安東尼哥頓都加入出售名單，呢位23歲英格蘭國腳估值達1億鎊(約9.8億港元)，而且利物浦有興趣接貨，有價有市，令交易成功機會大增。

據悉紐卡素領隊艾迪侯域希望留住阿歷山大伊沙克、般奴古馬雷斯，因為兩人喺球隊有舉足輕重影響力，唔可以放人。隨住利物浦有意高價收購安東尼哥頓，有望為艾迪侯域解決一大難題，據悉紅軍願意為哥頓支付1億鎊轉會費，如果成事，足以幫助紐卡素整靚盤數。

安東尼哥頓上年1月以4,500萬鎊(約4.4億港元)轉會費，由愛華頓加盟紐卡素，雖然上季表現欠佳，但今季狀態大勇，各項賽事上陣47場入11球及11次助攻，預料可以入選英格蘭大軍出戰今屆歐國盃。

值得一提，安東尼哥頓曾於利物浦青年軍受訓，雖然被紅軍放棄，但佢承認一直係利物浦球迷，偶像係謝拉特，應該樂意加盟紅軍，依家就睇兩間球會能否就轉會費達成協議。