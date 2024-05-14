標準流浪　盧均宜林嘉緯職業生涯Last Show

周三（15日）標準流浪對傑志的「賽馬會菁英盃」決賽，亦是流浪兩位老大哥盧均宜和林嘉緯的告別戰，兩人均表示十分期待，希望能捧盃為生涯劃上完美句號，又呼籲球迷踴躍入場支持。

「宜嘉」兩人早前已先後宣布季後掛靴，並視這場決賽為職業生涯終極一戰，會方賽後會為兩人安排退役儀式。其中「嘉緯」表示賽前感到期待大於不捨：「心理上一早準備好迎接呢一日，同埋好多冠軍都攞過，反而就係差『菁英盃』。咁啱今次入到決賽，仲要對住傑志，所以意義都好大。」是役亦為「嘉緯」職業生涯球會賽事上陣第500場，意義重大。

流浪上季同樣能夠躋身盃賽決賽，但當時在「足總盃」卻大敗予「藍鳥」1比7，「嘉緯」希望今場大家能盡情享受，並寄望一班U22球員可以為球隊爭口氣，同時他又指看好年僅18歲的趙正宇可以接自己班：「『宇仔』幾好嘅，波底、膽色都有，係要多啲比賽經驗，同埋身體質素再加強啲，睇吓盡量分配多啲時間落足球，將來對佢有啲期待。」

至於盧均宜就強調今場自己會「有幾多攞幾多」，渴望以冠軍為生涯寫上最美好結局，又笑言期望球迷可以坐爆旺角場。「均宜」承認決賽兩隊實力的確有差距，但相信流浪絕對有力一戰：「對比傑志，流浪好少打大賽，部分球員可能經驗唔足夠。都要睇臨場發揮，會提醒佢哋唔好太緊張，睇吓偷唔偷到雞。」

「均宜」2020年決定重返流浪，他指整體來說對個人表現十分滿意，但認為自己是時候退下來：「都幫到球隊提升成績、培育年青球員成長，早前仲入到盃賽決賽同打亞冠。但今年自己失望啲，踢得唔太好，要交畀後生仔上位。」假如是役盧均宜正選上陣的話，會是其職業生涯中球會賽事第500場正選。