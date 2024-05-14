賽馬會菁英盃　標準流浪撼傑志爭霸

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周三（15日）佛誔假期在旺角大球場爆發「賽馬會菁英盃」決賽，由標準流浪惡鬥傑志。兩隊在分組賽同處B組交手兩次，「藍鳥」僅錄得1和1負，未嘗一勝，加上球隊剛在「足總盃」4強出局，眾將心情未平復，周未又有聯賽後顧，隨時被流浪有機可乘。（周三下午3時開賽）

標準流浪上場聯賽5球大破香港U23，取得兩連勝，前鋒劉智樂大讚球隊表現開始回穩，相信今場決賽有得踢：「實力差距細咗好多，始終傑志要出番3個適齡球員，但我哋『宇仔』（趙正宇）、『阿祖』（陳耀祖）聯賽其實都踢唔少，我諗呢方面會有啲優勢。」正陷入球荒的「樂仔」，對上一次入球已經是1月尾的事，他承認下半季自己表現有所下滑，希望今場在把握力上能及時改善。

U22中場趙正宇近期被委以重任，連續3場聯賽悉數擔正，今季各項賽事更上陣多達20場。他坦言自己已逐漸適應港超踢法，速率和體能均比季初有進步，希望來到決賽可以踢得更好：「職業生涯第一次踢決賽，仲要呢個比賽係專為我哋一班U22球員而設，當然好想表現好啲，幫到球隊贏冠軍。」值得一提，「宇仔」早前特意剪去一頭招牌長髮，他笑稱：「順粹係自己想剪，暫時冇咩太大影響或者幫助，但可能視野會好咗少少嘅。」

傑志日前在「足總盃」4強被東方淘汰，無緣衞冕，但經驗豐富的後衞羅拔圖（Beto），呼籲全隊務必收拾心情，集中精神應付今場決賽：「雖然『足總盃』輸咗對我哋打擊好大，但大家要畀心機準備今場決賽，盡量攞更多冠軍完成球季。」Beto續指流浪季尾演出有明顯改善，加上中前場組織力強，相信是役惡戰難免。陣容方面，門將保羅因上場領紅須要停賽。

「藍鳥」近況麻麻，對上4場賽事僅得1勝，陣中U22後衞陳晉一坦承球隊正經歷低潮，但認為一支強隊成績必定有高有低，重點是如何去克服逆境，強調是役會傾力爭勝：「球季仲未完，要踢好每一場，唔好辜負球迷支持。就算呢場係『宜嘉』告別戰，落到球場都冇情義講，同埋呢場亦係我作為『菁英盃』適齡球員嘅告別戰，我都好想捧盃！」

【兩隊預計正選陣】

標準流浪

門將：13.陳冠燊

後衞：12.盧均宜 23.林堂真 5.林遼太 4.金旻奎 17.龍梓軒

中場：10.林嘉緯 16.林衍廷 20.趙正宇

前鋒：21.伊巴謙 44.神田夢實

傑志

門將：91.石皓心

後衞：15.羅拔圖 5.艾里奧 33.拉美治 95.陳晉一

中場：16.陳俊樂 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：89.恩查 27.迪美路夫 96.馬斐