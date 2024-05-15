曼城挫熱刺掃最後障礙　煞科戰贏波即封王

曼城距離英超冠軍只差1步！周三(15日)凌晨關鍵補賽，曼城憑艾寧夏蘭特梅開二度，作客2比0擊敗熱刺，掃除衞冕之路最後障礙，周日(19日)煞科戰只要主場擊敗踢「風流波」嘅韋斯咸，就會實現史無前例嘅英超4連霸！

賽前熱刺仍有機會爭入前4，今仗被視為曼城季尾最有機會失分1戰。熱刺上半場表現積極，同曼城都有製造具威脅射門，不過射唔穿門將十指關。51分鐘曼城打破僵局，夏蘭特接應奇雲迪布尼傳中近門撞入；熱刺尾段有孫興民錯失單刀，補時熱刺再輸12碼，夏蘭特操刀射入，為曼城鎖定爭標關鍵勝利。

曼城聯賽7連勝後有88分，力壓86分嘅阿仙奴登上榜首，煞科戰曼城只要喺主場擊敗韋斯咸，就可以連續第4年贏英超冠軍；阿仙奴就要等曼城失分，同時自己喺主場贏愛華頓先有「奇迹」。Opta數據分析，曼城有高達84%機會奪冠，不過領隊哥迪奧拿賽後表示，球員將承受爭標嘅巨大壓力，最後一輪仍然可能會有變數。

哥迪奧拿表示：「上半場戰果(0比0)令球員緊張，球員都係人，我明白嗰種壓力，阿仙奴上場對曼聯非勝不可，一樣踢得唔好。煞科戰都係一樣，幾季之前對維拉(21/22球季)，我哋75分鐘仲落後緊0比2；再之前對昆士柏流浪(11/12球季)，阿古路93分鐘先入致勝球，緊張係人之常情。所以我同球員講，只要可以輕鬆面對，英超冠軍就會係我哋。」