撲飛！現場睇Panasonic學界籃球邀請賽2024　

想入場睇一眾學界籃兒熱血比拚，click入去內文睇撲飛方法啦！

雲集全港24支籃球勁旅角逐的Panasonic學界籃球邀請賽2024，將於5月23日至26日假灣仔修頓場館舉行，賽事首3天免費招待球迷入場，而壓軸決賽日的門票將作公開發售，每張10元，想撲飛支持學界籃球的朋友要留意票務安排嘞！

賽事於首3日先上演男女子各組別的初賽，以及女子4強賽，免費門票於5月23日至25日（下午2時至6時）於修頓場館大堂派發，每人限取每日門票2張，派完即止。賽事不設劃位，觀眾須憑門票入場，以先到先得方式入座，派完即止。

至於決賽日門票將作公開發售，每張10元，於5月24日至26日（指定時段）修頓場館大堂售賣。

周六入場球迷除了可以為一眾學界籃球員打氣之外，還有機會參加觀眾射籃遊戲環節，有機會贏取豐富獎品，包括adidas波鞋或T-shirt等。

【5月23至25日賽事免費門票】

派發日期及時間：5月23至25日，下午2時至6時

派發地點：修頓場館大堂

【5月26日賽事收費門票】

票價：10元

售賣日期及時間

5月24日：下午3時至7時

5月25日：下午3時至7時

5月26日：下午12時至4時

售賣地點：修頓場館大堂