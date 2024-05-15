熱刺球迷狂慶輸波　普帥鬧爆「玻璃心」粉絲

熱刺主場對曼城嘅英超大戰，出現極罕見嘅尷尬情況，仍要為歐洲賽資格而戰嘅熱刺如果令曼城失分，就埋「帶挈」死敵阿仙奴主導爭冠形勢，大批熱刺球迷選擇「寧為玉碎」，當曼城入波後即大事慶祝。熱刺領隊普斯迪高路賽後炮轟球迷，直斥「玻璃心」係熱刺長年衰落嘅原因。

普斯迪高路喺賽前已不滿情況，叫要求自己愛隊輸波嘅球迷去搵心理輔導，不過熱刺球迷一於少理，當夏蘭特下半場開紀錄後，主場球迷即狂歡慶祝，大跳曼城球迷招牌慶祝舞「Poznan」，同時高唱：「阿仙奴有冇睇緊波呀？」完場前有球迷大叫熱刺「放棄」追和，普斯迪高路更擰轉頭指住狂鬧。

熱刺球迷最終「得償所願」，但普斯迪高路賽後就嬲爆：「過去48小時畀我睇清，熱刺根基好似玻璃咁脆弱。」被問到係球迷定球員問題，普帥就話：「由外到內都係，你哋可以自己判斷發生嘅事，或者我誤判個情況，我只係想贏，想建立一間成功嘅球會。」

再被追問球迷嘅反應有冇影響球隊，普帥就回應：「當然有影響，但我控制唔到其他人嘅行為，每個人都有自己去表達自己。我冇興趣理球迷嘅反應，或者我已經Out咗，但我只想專注爭勝。」熱刺今場輸波後，已肯定入唔到前4，無緣下屆歐聯。