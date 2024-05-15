賽馬會菁英盃　標準流浪撼傑志爭霸

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旺角大球場周三（15日）舉行「賽馬會菁英盃」決賽，標準流浪硬撼傑志。流浪派出賽後將會退役的林嘉緯擔正，聯同林衍廷控制中場，支援神田夢實、伊巴謙、上形洋介及趙正宇攻堅，同樣上演職業生涯告別戰的盧均宜先列後備；「藍鳥」方面，3位U22球員為陳晉一、袁振謙和石皓心，伊高沙托尼及費蘭度負責側擊。

標準流浪正選：

13 陳冠燊 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

10 林嘉緯 [C]

16 林衍廷

17 龍梓軒

18 上形洋介

20 趙正宇

21 伊巴謙

23 林堂真

44 神田夢實

傑志正選：

91 石皓心 ［GK］

4 查理史葛

8 伊高沙托尼

11 伊卜拉伊木.庫爾班

15 羅拔圖［C］

16 陳俊樂

32 袁振謙

33 拉美治

77 費蘭度

95 陳晉一

99 潘沛軒

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

6 杜國榆

7 劉智樂

12 盧均宜

19 姚浩明

22 馬榕生

25 梁凱俊

28 陳耀祖

55 基藍馬

89 歐陽耀冲

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

5 艾里奧

19 黃洋

26 羅素

27 迪美路夫

67 畢頓

70 楊焯鈞

74 甘智健

89 恩查

90 祖連奴

96 馬斐

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周三（15日）佛誕假期在旺角大球場爆發「賽馬會菁英盃」決賽，由標準流浪惡鬥傑志。兩隊在分組賽同處B組交手兩次，「藍鳥」僅錄得1和1負，未嘗一勝，加上球隊剛在「足總盃」4強出局，眾將心情未平復，周未又有聯賽後顧，隨時被流浪有機可乘。（周三下午3時開賽）

標準流浪上場聯賽5球大破香港U23，取得兩連勝，前鋒劉智樂大讚球隊表現開始回穩，相信今場決賽有得踢：「實力差距細咗好多，始終傑志要出番3個適齡球員，但我哋『宇仔』（趙正宇）、『阿祖』（陳耀祖）聯賽其實都踢唔少，我諗呢方面會有啲優勢。」正陷入球荒的「樂仔」，對上一次入球已經是1月尾的事，他承認下半季自己表現有所下滑，希望今場在把握力上能及時改善。

U22中場趙正宇近期被委以重任，連續3場聯賽悉數擔正，今季各項賽事更上陣多達20場。他坦言自己已逐漸適應港超踢法，速率和體能均比季初有進步，希望來到決賽可以踢得更好：「職業生涯第一次踢決賽，仲要呢個比賽係專為我哋一班U22球員而設，當然好想表現好啲，幫到球隊贏冠軍。」值得一提，「宇仔」早前特意剪去一頭招牌長髮，他笑稱：「順粹係自己想剪，暫時冇咩太大影響或者幫助，但可能視野會好咗少少嘅。」

傑志日前在「足總盃」4強被東方淘汰，無緣衞冕，但經驗豐富的後衞羅拔圖（Beto），呼籲全隊務必收拾心情，集中精神應付今場決賽：「雖然『足總盃』輸咗對我哋打擊好大，但大家要畀心機準備今場決賽，盡量攞更多冠軍完成球季。」Beto續指流浪季尾演出有明顯改善，加上中前場組織力強，相信是役惡戰難免。陣容方面，門將保羅因上場領紅須要停賽。

「藍鳥」近況麻麻，對上4場賽事僅得1勝，陣中U22後衞陳晉一坦承球隊正經歷低潮，但認為一支強隊成績必定有高有低，重點是如何去克服逆境，強調是役會傾力爭勝：「球季仲未完，要踢好每一場，唔好辜負球迷支持。就算呢場係『宜嘉』告別戰，落到球場都冇情義講，同埋呢場亦係我作為『菁英盃』適齡球員嘅告別戰，我都好想捧盃！」