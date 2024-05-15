卡斯米路成後防炸彈　曼聯隨時又輸1場

英超繼續有補賽，焦點一定係曼聯主場迎戰紐卡素，「紅魔鬼」曼聯表現每況愈下，繼早前以0比4大敗於水晶宮腳下之後，上仗再輸畀阿仙奴，士氣進一步受挫，加上球隊傷兵滿營，恐怕無力反彈。反觀，紐卡素近期頻頻取得大勝，並且係驅「魔」專家，雙方近3次對賽，「喜鵲」獲得全勝兼不失球，今場作客讓波，明顯備受莊家睇好，讓平半一於捧紐卡素上盤。（Now 621周四凌晨3時直播）

曼聯今季成績差，除咗領隊坦哈格戰術部署有問題之外，傷兵亦係一大死因，特別係防線屬於重災區，哈利馬古尼、華拉尼、域陀連迪路夫等多位後衞仍在養傷，坦帥甚至被迫安排中場卡斯米路客串中堅，但呢位巴西老將狀態低迷，成為球隊吞水晶宮4蛋嘅大罪人，上仗對阿仙奴所失1球，佢亦要負好大責任。

卡斯米路近期災難級表現，難怪會被巴西國家隊棄用，冇份參加今夏美洲國家盃。如果今仗繼續由佢擔任中堅，曼聯防線堪憂。此外，曼聯已經無緣聯賽前4位，可能會留力踢英足盃決賽，今仗戰意成疑。

另邊廂，紐卡素雖然今季亦曾經受傷兵問題打擊，但季尾已經重回正軌，並且經常取得大勝，包括主場大炒熱刺4蛋，贏錫菲聯5比1，作客以4比1擊敗般尼等。

喜鵲Goal手腳風順

雖然「喜鵲」上仗僅打和白禮頓1比1，但整體狀態仍然出色，尤其係幾位進攻好手阿歷山大伊沙克、般奴古馬雷斯、哥林威爾遜腳風非常順，要攻破曼聯脆弱防線，並唔困難。紐卡素曾於上年11月英聯盃作客大勝曼聯3比0，今仗有力再次贏波而回。

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