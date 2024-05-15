賽馬會菁英盃　標準流浪1球贏傑志捧盃

周三（15日）公眾假期在旺角大球場，爆發由標準流浪對傑志的「賽馬會菁英盃」決賽，吸引3,769人入場。最終流浪憑伊巴謙頭槌一箭定江山，1球小勝而回，首次捧走「菁英盃」，兼繼1994/95球季捧走「足總盃」後再嘗冠軍滋味。

流浪今場有上演職業生涯最後一戰的林嘉緯擔正，惟另一主角盧均宜先列後備，3名U22球員為趙正宇、龍梓軒及陳冠燊，伊巴謙、神田夢實負責攻堅。「藍鳥」陣容則有所輪換，適齡球員起用石皓心、袁振謙和陳晉一，入球重任落在伊高沙托尼、費蘭度身上，恩查、迪美路夫等主力身處後備席。

流浪今場佔據主動，14分鐘林嘉緯交前，神田夢實勁射被石皓心撲出。26分鐘神田夢實罰球斬入禁區，拉美治解圍卻頂橫，上形洋介車身一射再次未能考驗石皓心。40分鐘流浪終於有斬獲，上形洋介左路傳中，伊巴謙楔前頭槌頂入，半場傑志落後1球。

易邊後「藍鳥」差點追平，但伊高沙托尼的角球，被流浪球員改變方向，陳冠燊回身僅僅擋出。「藍鳥」之後一口氣換入恩查、迪美路夫及祖連奴，流浪方面亦有盧均宜、陳耀祖後備入替，75分鐘流浪前場博得罰球，林堂真直射被石皓心一抱入懷。尾段兩隊未有太多攻勢，最終流浪維持1球擊敗傑志，首次捧走「菁英盃」冠軍。