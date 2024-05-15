賽馬會菁英盃　告別戰捧盃　「宜嘉」光榮退役 

周三（15日）「賽馬會菁英盃」決賽為「流浪孖寶」盧均宜和林嘉緯的生涯告別戰，兩人職業生涯贏盡錦標，今次終與流浪齊齊首次贏得菁英盃冠軍，為足球生涯劃上完美句號。

盧均宜和林嘉緯曾一起效力傑志和標準流浪，去季帶領流浪取得亞冠外圍賽參賽資格，另外亦代表過港隊出戰過多項國際大賽，20多年來為本地球壇付出甚多，今仗這對好兄弟亦成為主角，甫開戰就有流浪球迷舉起「林嘉緯中場世一」、「盧均宜神童」等紙牌歡呼。比賽來到第10及12分鐘，全場更響起熱烈掌聲，向這兩位本地球壇星將致敬。

今仗林嘉緯正選登場，盧均宜則在下半場上陣，最終標準流浪憑伊巴謙40分鐘頭槌破網，以1：0小勝傑志，盧均宜和林嘉緯亦「完成任務」，賽後激動相擁。大會為「宜嘉」舉辦退役儀式，標準流浪和傑志都分別向兩人送上紀念品。

「嘉緯」亦感謝這兩個生涯重要球會，祝願球迷一直支持香港足球：「疫情之後我曾經失業，流浪叫我返嚟屋企啦，另外都要多謝傑志，好多榮譽都喺傑志贏返嚟。」他特別感謝太太：「我晏晝練完波返到屋企，佢唔係睇netflix，而係睇緊東網直播港超聯，佢係一個真正嘅球迷！」

「均宜」則強忍淚水發言，逐一感謝足球生涯中的重要人物：「多謝太太，好辛苦照顧兩個小朋友，令我可以專心踢波。仲要多謝我老友，佢頭先唔多謝我，我嬲佢！多謝佢，咁多年嚟我哋一齊共患難，一齊經歷過好多嘢，希望大家一直支持香港足球，支持我撐本地波。」

兩人賽後接受訪問時，亦異口同聲道已經「無憾」，其中「嘉緯」稱：「好難得贏獎，所有嘢都好完美，多謝隊友送份好好嘅禮物畀我同嘉緯，而且好難得有3千幾人入場，近年除咗港隊比賽，都好少咁多人入場，好感動！」

兩人透露未來會換個角色繼續貢獻球壇，「嘉緯」透露：「我會向教練方向發展，未想太遠，由教小朋友開始，使命感更大。」「均宜」 稱回歸母會協助球隊成為爭標份子，已達成目標，希望年輕球員可以接棒。