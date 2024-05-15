蘇黎世學界三人賽　裘錦秋小組全勝晉級

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」，周三（15日）於基督教香港信義會信義中學上演女子組小組賽，裘錦秋中鋒戴欣婷稱霸禁區，帶隊以全勝姿態出線，有機會硬撼學界「神之隊」協恩中學。

裘錦秋中學周三強勢登場，派出戴欣婷、韓芷澄、朱玟慈和羅煜葶，在小組賽B組先後對上聖保祿中學及五旬節中學，憑默契十足的團隊配合及穩定的禁區得分，分別以19比1、17比7大勝成功進入下一輪賽事。

身高1米87的戴欣婷，如「巨人」般稱霸籃底，輕鬆禁區得分、摘下籃板、封阻對手，偶爾也拉出外圍，就像她的偶像祖傑（Nikola Jokic）一樣手起刀落命中2分，攻防兩端可謂是無解的存在，她亦滿意自己近期狀態：「對比起以前進攻方面更穩定，搶籃板及接應亦有進步，不過防守腳步可以再加快，要時刻提醒自己舉手干擾對手時不要落手『block人』導致不必要的犯規。」

裘錦秋中學若順利贏下淘汰賽，將有機會在14強再會「老對手」協恩中學，對此戴欣婷坦言：「雖然已經對上協恩中學很多次，但每次都以失敗告終。」不過她仍然相信有勝算，「今次三人賽變數大，甚麼都有可能發生，之後訓練會針對協恩的打法制訂戰術，同時提升在三人賽的各方面技巧，我有信心可以幫助球隊贏下冠軍。」

第2年參加蘇黎世三人賽的隊長韓芷澄，相信有戴欣婷的加持下有實力與協恩中學決一勝負，「他們（協恩中學）很有默契、進攻節奏很快，我們需要注意調整自己的心態，不要陷入對方的節奏當中，創造空間給戴欣婷打禁區。」

同日，H組首次參戰蘇黎世三人賽的五旬節聖潔會永光書院上演精彩絕殺，以13比12勇挫外卡隊港九街坊婦女會孫方中書院，其後對上地利亞修女紀念中學再贏11比2，爆冷全勝晉級。