白禮頓踢風流波　車仔踩油搶奪歐戰資格

英超補賽，白禮頓主場火併車路士。白禮頓已經無欲無求，相反「藍戰士」仍要力爭下屆歐戰參賽資格，戰意旺盛，不過踢法重攻輕守，近5場聯賽作客全開4球或以上，一於捧3.5球嘅入球大。（Now 622周四凌晨2時45分直播）

白禮頓自從喺歐霸16強出局後，變咗洩氣皮球，近8場只得1勝3和4負，其中6場有失波，防守不穩之餘，由於距離歐戰區漸行漸遠，又不愁降班，依家已處於等收咧嘅風流波階段。雖然係咁，但有時都唔知佢哋開邊瓣，好似上場忽然神勇，作客打和紐卡素1比1，估佢唔到。

原本位處中游嘅車路士，近期開始發力，近4場聯賽3勝1和，除咗勇挫熱刺外，上場對住諾定咸森林落後之下，末段靠史達寧同尼高拉斯積遜2分鐘內各建一功，反勝3比2，士氣大振，依家已升上第7位，與第6位嘅紐卡素同分，爭取下屆歐洲賽入場券未絕望。不過要留意，「藍戰士」踢法重攻輕守，入得又失得，尤其係客場，近5場聯賽作客贏得1場咁大把，入9球卻失咗13粒，全開4球或以上，今場可勝不穩，轉捧3.5球入球大更上算。

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