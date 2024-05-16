曼聯新世代爆發　主場謝幕3比2贏紐卡素

近期成績沉淪嘅曼聯，周四(16日)凌晨英超踢出漂亮一戰，憑住3個21歲或以下新星入波，喺今季奧脫福謝幕戰3比2擊退紐卡素。曼聯依家排第8位，如果煞科戰殺上第7名，將至少得到歐協聯資格，加上英足盃冠軍可以直接參加歐霸，曼聯爭下季歐洲賽資格「叫雙飛」。

曼聯今季最後一次喺主場出戰，球員踢得非常積極，31分鐘馬恩奧門前無人看管輕鬆射入。紐卡素49分鐘由安東尼哥頓追平，不過「紅魔鬼」一眾新人發揮出色，阿密特迪亞路57分鐘禁區頂狂抽射入，後備上陣嘅海倫84分鐘再入1球，紐卡素補時由賀爾追番2比3，可惜為時已晚。

曼聯今場3個入球功臣，分別係19歲嘅馬恩奧、21歲嘅阿密特迪亞路同21歲嘅海倫，證明球隊嘅未來有良好根基，領隊坦哈格完場後更喺場中發表謝幕宣言：「多謝球迷今季給予嘅支持，今季仲未完，煞科戰我哋會盡力拎3分，之後就去溫布萊，我保證我哋會盡最大努力，將英足盃冠軍帶返嚟！」

曼聯依家同第7位紐卡素同分(57分)，但因為得失球唔及對手，煞科戰要拎到比紐卡素更多分先可以爬過對方。如果曼聯成功拎到第7名，就會先袋歐協聯參賽資格，再喺英足盃決賽爭取冠軍，直接進軍歐霸盃。曼聯周日(19日)煞科戰要作客白禮頓，而紐卡素就作客賓福特。