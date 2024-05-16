外流港將　韋婉婷地標戰贏波：下次有「士哥」！

隨着開鑼前受傷，及後賽事又因不穩定天氣改期，韋婉婷到上周六(11日)才迎來加盟高雄先鋒以來的地標戰。結果，高雄先鋒憑外援中鋒Melanie Hoekstra貢獻兩個入球，以2比0擊敗台中藍鯨。獲主帥猪口武志安排正選上陣、出任進攻中場的「韋婉」賽後表示，對能夠協助球隊打破宿命，自成軍以來首度擊敗對手感興奮，期望下場表現可以更好之餘，還為球隊貢獻「士哥」。

今年2月20日便來到台灣，向高雄先鋒報到的「韋婉」，因在操練期間受傷，以致錯過了球隊上月(4月)13日作客花蓮女足的開鑼戰。原訂上月27日主場對新北航源一仗，最後亦因天氣問題，賽會決定改期，令傷愈的「韋婉」到上周六(11日)，才首先在聯賽中替高雄先鋒披甲。「開波前一直好期待，好擔心又會有咩阻滯，等咗咁耐終於可以同隊友一齊落場啦！」而最令「韋婉」開心是她和一班隊友，成功寫下球會史上新的一頁，她謂：「聽球隊職員講，原來高雄先鋒的前身、2016年成立的高雄陽信，一直都未試過喺聯賽贏台中藍鯨，一路都畀佢食住食咗咁多年，所以嗰日完場一刻，大家都表現得好High！」

不過話分兩頭，雖然球隊打勝仗，但一向對自己十分有要求的「韋婉」，卻不大滿意其發揮。「場上表現我覺得還可以，可以再侵略性啲，另外可能係第一場正式比賽，我體能去到後半段有啲跌，希望嚟緊Keep住有比賽，我嘅狀態可以愈嚟愈好。」「韋婉」表示。

高雄先雄來仗會於周六(18日)下午3時，去到花蓮鬥戰神Mars。