漢華克服逆境再衝刺　「牛油」叮囑隊友保持集中

漢華女籃於今屆學界港島區勇奪冠軍，可惜在精英賽成績未如人意，僅於12強止步。不過這支傳統勁旅向來不容忽視，有力在「Panasonic學界籃球邀請賽」創出好成績。

雖然球隊於精英賽成績不算理想，但隊長「牛油」許傲悠並未感到失望，指球隊在身型不及大部分對手下已奮戰到底，又稱讚大家經過學界洗禮後有明顯成長：「精英賽有場分組賽與傳統勁旅協恩交鋒，雖然我們在比賽中一直處於落後，但很開心大家都沒有放棄，戰至第3節更加一度反超前，即使該仗最終仍然落敗，但總算證明球隊有能力克服逆境，打場好波。」

「牛油」續稱本屆「Panasonic學界籃球邀請賽」高手雲集，呼籲隊友每場皆要保持集中「逐場逐場打」，衝擊冠軍。翻查紀錄，漢華女籃共7次應邀出戰Panasonic籃球賽，曾於2014、15、16及18年先後4屆奪亞軍、並於2017及19年收穫季軍，成績十分亮麗，相信精英賽的挫折將轉化成一股動力，驅使這班剛勁十足的女孩於本賽事中，再次證明實力。

漢華中學

教練：翁金驊

球員：許傲悠、馬丹丹、黃鈺媛、邱安妮、黃可婷、陳穎喬、彭靖桐、曾嘉妍、陳曉賢、溫樂彤、李麗沂、梁韶應

本學年成績：港島區冠軍、精英賽12強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學