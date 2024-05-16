再闖Panasonic籃球賽　英華女學校隊長：入局要快

英華女學校今屆港島區學界D1 A grade屈居亞軍，到精英賽一路過關斬將至8強，才以3分差距不敵裘錦秋中學（葵涌），與4強席位擦身而過。綽號「何靖」的隊長何靖彥盼球隊改善慢熱習慣，在「Panasonic學界籃球邀請賽」爭取成績。

回顧上屆學界歷程，「何靖」指球隊起用不少新人，陣容深度有所提升，有信心能夠在未來衝擊好成績：「今年球隊刻意安排較多師妹上陣，部分球員經過磨練後，首次出戰精英賽已能擔任正選等主力角色，在比賽中交出理想表現，相信待她們成長後，來年陣容深度必定有增無減，希望能夠和其他強隊周旋到底。」

談到「Panasonic學界籃球邀請賽」的目標，「何靖」盼大家改善慢熱的壞習慣，每場比賽都要努力爭勝：「我們在精英賽8強一役，正是因為入局較慢，導致後面要急起直追，可惜都未能收復失地，如果能夠盡早進入狀態，我們是有實力取得好成績。」

英華女學校籃球隊

教練：王晶

球員：何靖彥、吳源芳、陳嘉欣、鍾葆淇、陳凱瑩、王若谷、李凱柔、胡曉琳、吳蔓莎、譚凱遙、馬敏桉、蔡佩言、梁格怡、李宜霖、鄭芷彤、甄悅

本學年成績：港島區亞軍、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學