香港升格首辦3x3年終賽　11月世界精英雲集爭冠

M1 Group Limited周四（16日）宣布，香港將於11月23至24日首次主辦「FIBA 3x3 年終賽」，屆時世界巡迴賽排名前列球隊將雲集香港，爭奪年終冠軍，香港亦會派隊以東道主外卡身份出戰資格賽。

繼FIBA 3x3大師賽、奧運資格賽後，香港將於11月23至24日首次主辦FIBA 3x3 年終賽，意味世巡賽總冠軍將於香港誕生！今年的世巡賽在全球設有16站賽事，賽季積分排名前11的隊伍將自動獲得香港年終賽的參賽資格。至於第12名的隊伍、主辦地區隊伍（香港），以及挑戰賽和巡迴賽總勝出場數最多的隊伍（剔除已入圍香港年終賽隊伍）將透過附加賽爭奪最後一個參賽名額。

M1 Group Limited行政總裁兼中國香港籃球總會常務副會長黃耀建同日獲FIBA委任為「國際籃球協會三人籃球大使—大灣區」，他透露今次是FIBA主動邀請香港舉辦年終賽，「FIBA見到香港在過去3年舉辦3x3賽事的進步，認為我們有能力舉辦3x3最高水平賽事。」他表示，已入紙申請在維多利亞公園舉辦今次比賽，並已與長洲太平清醮值理會達成初步合作協議，在「3x3 Village」設立包山打卡區、搶波山攤位及飄色表演，宣傳本土文化。

另外，香港已註冊文俊浩、張國銓以及美國洋將百德新里參加5月25至26日舉行的3x3 Pro circuit（FIBA 3x3 世界巡迴賽次級賽事）分站湖北枝江挑戰賽。黃耀建指，「年終賽資格賽香港代表會根據球員排名和贊助商意願等考慮，透過一系列測試賽和訓練，找出最好的組合。」