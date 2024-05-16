主場強攻　列斯聯大盤有着「諾」

英冠附4強次回合，列斯聯再戰諾域治，首回合踢成0比0，今場再決高下爭入決賽，雙方定必無保留鬥攻，計實力同今季整體表現，列斯聯都在諾域治之上，今仗有主場之利，勢必狂攻，加上雙方近8次交手，6次開3球或以上，捧2.5球入球大啱數。（HOY TV 76台周五凌晨3時直播）

由英超降班嘅列斯聯，今季英冠一直位居前列，直至最後階段先至錯失聯賽前兩名直接升班資格，跌落第3名要踢附加賽，常規賽46場取得27勝9和，共攞到90分，呢個分數喺前幾季足以直接升班，無奈今季李斯特城同葉士域治實在太優秀，令佢哋只能踢附加賽，以球隊今季聯賽入81球失43球嘅強勁數據，表現遠勝諾域治，今次主場出擊令人期待。

同李斯特城一樣，列斯聯保留英超部分班底，兩位年輕攻擊球員順利成長，其中荷蘭射手森馬維爾聯賽射入19球，法國中場佐真尼奧魯達則入6球，兩人係球隊衝超最大本錢，今場將繼續數胡。

諾域治以聯賽第6成績「掹車邊」躋身附加賽，首回合主場悶和列斯聯已算執番身彩，佢哋上仗控球比率僅得39%，被列斯聯控制戰局，今場作客肯定捱打，加上球隊今季聯賽失64球，係前列各隊中失球最多球隊，恐怕無法抵禦列斯聯強攻，不過佢哋攻力拍得住列斯聯，可能出現鬥攻格局，入球騷可期。

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