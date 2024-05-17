法、德公布歐國盃名單　2大老將有「意外」

2024年歐國盃決賽周仲有唔夠1個月就展開，各路雄師陸續開始點兵，法國、德國、荷蘭等勁旅周四(16日)分別公布決賽周名單，當中有唔少「意外」人選。今屆歐聯光芒四射嘅德國中堅曉姆斯，未能進入德國27人初選名單；法國就離奇重召已經33歲、已接近2年冇踢國家隊嘅尼高路簡迪入伍，夠晒驚喜。

今屆歐國盃容許每隊派出26名球員，東道主德國公布初選27人名單，夏維斯、卻奧斯、根度簡、科利安華迪斯等熱門悉數入圍，不過最令球迷費解嘅係，中堅曉姆斯同中場哥列斯卡未能上榜，尤其35歲嘅曉姆斯今季狀態大勇，歐聯4強兩回合都當選最佳球員，領隊拿高斯文表示：「我同曉姆斯、哥列斯卡傾咗好耐，佢哋非常失望，我嘗試解釋做呢個決定嘅原因，但亦明白佢哋嘅傷心。」

德國唔用老將曉姆斯，法國領隊迪甘斯公布25人名單，就意外重召33歲中場尼高路簡迪，呢位效力沙特球會伊蒂哈德嘅老將，自2022年6月後從未入選國家隊，因傷缺陣上屆世盃決賽周後，已被認定國家隊生涯完結，估唔到遠赴沙特落班後反而再獲垂青，將古安杜斯、卡夫蘭杜林等年輕中場踢走。

迪甘斯公布名單後表示：「雖然簡迪唔係喺歐洲踢波，但佢健康踢足晒成季賽事，以佢嘅豐富經驗，我覺得法國有佢會變得更加強大。」簡迪將會同2018年世盃冠軍拍檔基利安麥巴比、基沙文同基奧特等繼續合作。決賽周球隊要喺6月7日前提交終極26人名單，賽事會喺1星期後嘅6月14日展開。