阿里基被指恐嚇傳媒高層　祖記決定炒魷

祖雲達斯教練阿里基周四(16日)領軍勇奪意盃冠軍後，24小時後即陷入被炒魷危機，呢位56歲名牌教頭賽後被指恐嚇《都靈體育報》主編，引起軒然大波。權威記者Fabrizio Romano報道，祖雲達斯已決定將阿里基炒魷，依家只係考慮即時解僱定係等到球季完結先行動。

阿里基喺決定被逐後，又同球會總監出現爭執，原來火爆行動仲有下文，《都靈體育報》主編華斯高報稱被阿里基恐嚇，指阿里基鬧佢「狗屎編輯」，又威脅「扯甩我對耳、打我塊面」。阿里基經理人隨後發聲明否認，指當時兩人激烈爭執、互相侮辱，但冇任何恐嚇同肢體衝突，批評華斯高扭曲事實。

華斯高之後再發聲明，指阿里基嘅聲明係「畀假證供」，罪行比原本嘅指控更加嚴重。意大利《天空體育》報道，阿里基發聲明前未有同祖雲達斯進行過任何溝跳，亦冇諮詢過球會嘅法律團隊，同華斯高嘅風波完全係以個人身份，同祖雲達斯關係已經破裂。

Fabrizio Romano表示：「祖雲達斯將會同阿里基分手，由2月份開始已有呢個計劃，唯一要搞清嘅細節，係依家即刻炒阿里基，定係等多10日到球季完結。」據報祖雲達斯已向博洛尼亞教練莫達開出3年合約，莫達好大機會接替阿里基做祖雲達斯教練。