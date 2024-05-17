黃澤林再寫歷史出戰法網外圍賽　力爭與拿度同場獻技

本月初已登上個人世界排名新高180位的香港網球名將黃澤林，成功取得下周展開的法國網球公開賽男單外圍賽資格，成為香港首位出戰網壇大滿貫的男單球手，再寫歷史新一頁。

下月滿20歲的黃澤林近年表現搶鏡，他將與中國的商峻程及早前宣布賽季後退役的泰姆等球手在法網外圍賽爭逐，力爭16個出線正賽席位。這位曾贏得2021年美網及2022年法網青少年大滿貫男雙冠軍的土生土長球手，於22年下旬由青年組轉戰成人組，並於去年起投身職業，參加ATP賽事，雖然暫未奪冠，但已先後3次躋身挑戰賽決賽，取得不少排名積分。

早前他更獲ATP1000級賽事的邁阿密大師賽發出外圍賽外咭，並且表現出色闖入正賽，其世界排名亦由去年10月的477位，突破至最近的180位，刷新個人排名新高，並憑世界排名獲得紅土大滿貫的男單外圍賽資格，成為首位在網壇大滿貫男單賽事亮相的香港球手。

法網首圈共設128個席位，當中112個位置由世界排名及外卡球員所得，而外圍賽出線者有16人，如果黃澤林在外圍賽能爭取三連勝，將可躋身正賽，並有機會與「校長」拿度在同一紅土場獻技，而外圍賽將於下周一（20日)展開。