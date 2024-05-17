巴黎殘奧100日倒數　余翠怡何宛淇盼奪獎牌

巴黎2024殘奧將近，中國香港殘疾人奧委會與香港挪亞方舟周五（17日）假馬灣舉辦「傷健合Big運動日」，並進行迎接「巴黎2024殘奧運」100日的倒數活動，「輪椅劍后」余翠怡、硬地滾球星將何宛淇和田徑好手莊恭源出席活動，向特殊學生分享運動心得。

「傷健合Big運動日」設多個殘疾運動試玩，包括輪椅劍擊、殘疾人乒乓球、坐式排球、輪椅網球、特奧滾球及展能賽艇，讓一眾特殊學校學生認識及體驗運動，發掘他們的運動潛能。現場氣氛愉快，學生專注投入運動體驗。

已經取得巴黎殘奧入場券的輪椅劍擊「準六朝元老」余翠怡，分享近期狀態及備戰情況，「對比起首次出戰殘奧，今次心情未至於到很興奮，始終要經歷的都經歷過，尤其是在上屆東京殘奧受疫情困擾的封閉體驗，今次巴黎相對心情會輕鬆很多，希望能發揮水準爭取獎牌。」

余翠怡本周日將會隨港隊前往巴西，出戰最後一站的世界盃分站賽，「希望能贏得更多分數提升種子排名，同時亦盼望香港劍擊隊在該賽事取得更多入場券。」這位剛過40歲的香港「劍后」，被問及有關退役話題時直言：「如果我還是很享受和喜歡這個運動、身體仍然能夠承受日常訓練量、以及在國際賽事還能拿到好成績的時候，我會毫不猶豫繼續投身於輪椅劍擊運動當中。」

硬地滾球高踞世界排名第二的何宛淇，即將開啟她的第3次殘奧之旅，「還是需要不斷在比賽時提醒自己放鬆，始終在世錦賽和亞運都拿過獎牌，唯獨殘奧未有，希望能順利取得好成績拿下獎牌。而接下來7月會有最後一次比賽，如果能繼續保持高排名，將對奧運的比賽分組有利。」

田徑選手莊恭源將於下月底出戰瑞士站賽事，最後一次機會爭取殘奧資格，「要拿到B標入場券起碼要跳到6米7以上，對自己有信心能夠達標」，他心情緊張同時亦保持興奮狀態：「上一站競爭對手眾多、實力强勁，故保留了實力，接下來的瑞士站要加把勁，希望可以突破自己的成績，爭取奧運入場券。」

莊恭源續稱：「透過是日活動與不同人士交流，讓我更肯定了未來投身於殘疾人運動的發展工作，希望能向大家分享自己經歷，盡我所能讓更多傷殘人士能感受運動的魅力。」

中國香港代表團團長梁禮賢表示：「今次準備比較『緊』，因受疫情影響，具體的備戰時間甚至不足3年，大家花更多時間做了很多不同方面的備戰，教練團隊和醫療團隊亦在幫助殘疾運動員提升狀態上下了不少功夫。加上政府購買轉播權，有市民的支持下，運動員定能創下佳績。」當談及巴黎殘奧目標時，他認為仍然是「言之尚早」，「現階段仍有很多入場資格尚在競爭當中，加上有些項目未公布名單，故未知港隊整體實力水平，但對即將出戰殘奧的運動健將充滿信心。」