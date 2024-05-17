中國女排挫美國贏得關鍵一仗　有利爭奧運資格

2024世界女排聯賽首站展開，力爭巴黎奧運入場券的中國女排在巴西里約熱內盧站，再下一城，成功逆轉勁敵美國，迎來本站兩連勝。

中國女排超級球星朱婷雖然已歸隊，但今站未有隨隊出戰，然而教練蔡斌再派出吳夢潔配合李盈瑩與美國抗衡，副攻王媛媛與王雲蕗及憑着龔翔宇的發球在第二局製造了高潮，最終中國隊在落後一局的情況下以23比25、25比23、25比22、25比19逆轉世界排名第二的美國隊。

中國隊在世界女排聯賽贏得關鍵一仗，經過此役之後，中國女排積分暴漲至9.13分，跳升世界第五位，繼續壓制同樣未奪奧運資格的日本隊，在爭逐奧運入場券極為有利，而中國下仗將面對加拿大，力爭三連勝。

世界女排聯賽是爭逐巴黎奧運資格的最後機會，去年有7支球隊包括主辦國法國已取得了奧運參賽席位，而最後五隊則以世界排名決定，目前中國隊在未獲奧運資格的球隊當中排名第一，形勢非常樂觀，經過一連三站的比賽後，將作最後落實。

里約站之後，中國女排將先爭逐5月28至6月2日的澳門站，再於6月11至16日轉戰香港站在紅館爭逐。