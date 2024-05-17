港超聯　傑志保衞冕戰　硬撼冠忠南區

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）上演尾二一輪賽事，其中冠忠南區會坐鎮主場硬撼「二哥」傑志。「藍鳥」要維持奪冠希望的話，今場必須全取3分，不過雙方首循環踢成0比0，預計今場戰況同樣緊湊， 大戰一觸即發！（港台電視32、on.cc東網周六下午3時同步直播）

南區相隔兩星期後再有比賽，就要硬撼傑志，主教練楊正光預計對方為保爭逐聯賽希望，必定搶攻，令球隊面臨極大壓力：「雖然傑志最近走勢唔太理想，但佢哋呢場點都會搏到盡，可能將所有進攻球員放晒出嚟，所以今場會比前幾場更惡踢，希望可以用反擊威脅佢哋。」陣容方面，鞠盈智及古安奴繼續養傷，黎格爾則累積5黃要停賽，對人腳調動構成影響。

是役為南區本季最後1場主場賽事，門將伍瑋謙（Ivan）揚言球隊必定全力以赴，好好答謝球迷：「今季成績唔算理想，希望最後一場主場踢得好好睇睇，報答大家嘅支持，喺傑志身上攞分。」「藍鳥」有眾多進攻球員，其中Ivan提醒隊友嚴防迪美路夫：「迪美路夫鬥心十足，衝擊力強，我哋要睇緊啲，唔好畀佢咁多機會。」

傑志上場不敵標準流浪，失落「賽馬會菁英盃」冠軍，近3場全敗。隊長艾里奧承認全隊上下皆感到失望，但他認為這就是足球，直言世上沒有一支球隊可以勝出所有比賽，希望隊友可以盡快收拾心情，備戰接下來對南區的聯賽生死戰：「今季對住南區嘅比賽唔易踢，加上球隊近況又麻麻，但我哋唔會放棄。未去到最後一刻，任何事情都仲有可能，會以聯賽冠軍為目標。」陣容方面，陳俊樂、米基爾需要停賽。

中場查理史葛則指接連在「足總盃」4強、「賽馬會菁英盃」決賽落敗，的確影響士氣，面對南區希望可以爭取反彈：「無錯傑志正面對一個好艱難嘅時期，所以球員、教練同球迷，更加要團結一致。作客南區唔容易，要留心對手防守反擊，加上我哋要7日3戰，自己膝頭都有啲傷，對體能要求好大。」

冠忠南區 4-3-3

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11. 佐佐木周 6.基斯 33. 冨樫凌央

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 17.李小恆

傑志 4-3-3

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 26.羅素 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 4.查理史葛 28.鄭展龍

前鋒：89.恩查 27.迪美路夫 90.祖連奴