港超聯　晉峰恭迎大埔奮力搶分

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）另一場賽事，晉峰在青衣運動場主場面對大埔。剛終止11連敗的「粉紅兵團」，士氣稍有提升，加上球隊急於搶分擺脫榜尾位置，今場隨時繼「足總盃」首圈淘汰「綠戰士」後，再次踢出驚喜。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

晉峰上場悶和深水埗，終止聯賽11連敗走勢，今場面對前列分子大埔，總教練何信賢透露養傷多時的翼鋒袁世傑，以及隊長鄭璟昊有望復出，盼能夠偷雞成功：「對大埔屬於好大挑戰，防守高空波要再集中啲，睇吓齊腳可唔可以收窄差距。始終近期成績唔好，對賽成績又輸畀香港U23，嚟緊兩場都想搏盡攞分，目標逃離榜尾。」不過後衞曾俊軒需要坐波監。

對於球隊來屆命運，「何Sir」則表示正積極與老闆溝通當中，惟一切仍言之尚早，並提醒球員目前更重要是專心踢好餘下兩場比賽：「一早同咗球員講話會幫大家，驚佢哋心情受影響。暫時唔敢話樂觀，驚希望愈大、失望愈大，但我一定會努力，希望真係傾得成，盡快有好消息。」

大埔上場主場3球擊敗港會，近14場聯賽保持不敗，但球隊去年11月份曾在「足總盃」不敵晉峰出局，主教練李志堅提醒球員不要輕敵：「晉峰加左啲新球員，又換咗教練，對比上次交手好大轉變。雖然佢哋發揮比較飄忽，但一班年青球員好落力，要小心應戰，目標贏波，盡量保持頭3名。」陣容方面，羅振庭累積5黃停賽。

另外，大埔多名職球員暫時在香港足球明星選舉，多個獎項的公眾投票中名列前茅，「堅Sir」稱有賴老闆親力親為拉票，在宣傳上功勞很大，認為對球員屬於一種肯定，能推動他們繼續進步。「堅Sir」續指球隊已制訂3年計劃，又透露已與多名本地球員續約：「大部分華人主力包括謝家榮，已經續約兩年，我諗喺本地球圈嚟講唔容易，真係好開心。當然唔係全部球員，咁我哋都好理性，有啲球員真係唔想浪費佢時間。」

晉峰 4-3-3

門將：1.龐焯熙

後衞：20.鄭璟昊 66.金賢昊 77.金相佑 99.文智星

中場：10.梅田小太郎 8.邵昀俊 15.柴田勇輝

前鋒：33.李倫權 17.何思哲 9.袁世傑

大埔 4-3-3

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 31.翁煦濤

中場：70.比迪高 4.馮冠鳴 16.陳肇鈞

前鋒：95.雷仙奴 11.盧卡斯 7.馬卡雷拿