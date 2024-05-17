衝歐6分波　費倫拿玻里大晒

意甲歐戰資格大戰，費倫天拿主場迎戰拿玻里。「紫百合」季尾愈戰愈勇，歐協聯殺入決賽，聯賽近4戰亦贏3場，拿玻里落後費倫天拿2分排第9，要力爭上游作客都要主動搶分，不過佢哋防守差，近17場未能保持不失，兩軍「歐戰入場券6分波」肯定鬥攻，2.5球入球大玩得過。（Now 638周六凌晨2時45分直播）

意甲下屆歐聯資格加到5個，原本第6同意盃冠軍踢歐霸，不過，由於意盃冠軍祖雲達斯已取得歐聯資格，歐霸資格就會由意甲第7名頂上，第8名就可以踢歐協聯。

費倫天拿雖然已經殺入歐協聯決賽，並喺月底同奧林比亞高斯爭霸，捧盃更可以取得下屆歐霸參賽資格，但場波又唔係贏硬，最好喺聯賽直接攞到歐戰入場券，咁就可以「雙保險」。費倫上輪落後之下反勝蒙沙，近4場聯賽贏3場，肯定趁勢晒加上主場之利盡搶。

拿玻里同費倫天拿對賽互有輸贏，不過拿玻里近9次交手只有1次入唔到波，佢哋對「紫百合」後防似乎特別有計，可惜今季球隊防守真係好豆腐，近17場都未能保持不失，既然後防唔掂，不如放手一博，同費倫天拿鬥攻。有一個有趣數據係，兩軍3次交手全部有12碼出現，近10次有6場有12碼，似乎特別多12碼，咁樣就更易開出入球大啦。

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