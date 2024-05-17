愛心籃球賽齊撐李劍煌　多代籃壇經典球星一呼百應　

為了支持前港隊籃球員李劍煌治療腎衰竭，本地甲一籃球界一呼百應，多代經典球星及現役甲一球手明午（18日）齊集修頓場館，與消防職工總會籃球隊合演慈善愛心籃球賽，賽事於周六下午3時開賽，眾將呼籲市民及球迷隨緣樂助，一齊集氣幫助「阿煌」跨越難關。

愛心籃球賽

比賽日期：2024年5月18日

比賽地點：修頓球場

3:00pm 消防職工總會籃球隊 vs 前甲一明星隊

4:30pm 甲一明星對抗賽

門票：$100（現場發售）

大會公布前甲一明星隊的甲一球員名單，成員包括一籃子前港隊名將，蔡芳裕、譚偉洋、潘志豪、呂楚威、吳柱業、宗銘達、劉凱濤、蕭劍榮、周家駒、梁月明、李翹峰、蔡淦華、沈思銘、李敬倫、潘正熙、顏漢順及梁國成。幾代籃壇名將，將與「阿煌」同袍組成的消防職工總會籃球隊獻技。

尾場甲一明星隊出席教練包括明星隊教練宗銘達及呂楚威，南華教練羅意庭及助理教練：司徒偉傑。南華派出朱亮、葉耀邦、陳曉峰、曾湛元、楊嘉駿、Lloyd Jefferson、陳怡富、林民淇、關雋陶、鄭凱安、蘇柏軒、Yun Young Wu、區浩軒出席，支持義舉。另外其他甲一球員亦派出代表力撐「阿煌」，包括晉裕趙蕸雄 、蘇志樂 、梁民熊。滿貫歐陽維江、鄧志恒、惠龍兒。香港東方朱梓鎔、鍾子豪。永倫何倚富、韓天次、文俊傑。建龍飛馬蔡家進、吳子謙。崇德飛鷹張國銓、黃浩賢。漢友黃銘德、鄺錦昌。康仁福建黃律堯、黃子謙、譚子健等。

現年40歲的李劍煌3年前患上腎衰竭，病情漸趨嚴重，腎功能只餘一成，需要洗腎並等候合適的器官，希望進行腎臟移植手術。阿煌作為家中的經濟支注及5歲兒子的爸爸，面對高昂的醫藥費令他生活百上加斤，因此籃球界有心人希望為這位曾奪多屆聯賽冠軍的猛將，兼前港隊球員獻出關懷及愛心，群策群力合演友賽，希望為阿煌集氣及在經濟上支援他。