希斯基：水手雙殺悉尼 再爭冠軍

中岸水手(右)有力再下一城。(Getty Images)

中岸水手上星期以2:1反勝FC悉尼，成功於4強次回合比賽之前，取得領先優勢。

FC悉尼不但於主場落敗，更有中後場主力哥利賀文及魯迪維爾及被逐離場。如果他們想於次回合收復失地的話，就需要在多方面作出改善才可。

首先，他們需要解決防守上的問題，門將列美尼及閘位球員賴恩格蘭要在防線上領軍，交出穩固表現。

我認為，他們亦應該嘗試於死球攻勢時強攻中岸水手，如果製造出一個或半個機會的話，羅拔馬克及法比奧高美斯定要好好把握，轉化為入球。

至於另一邊廂，我覺得中岸水手於4強首回合的表現相當出色，但他們或許會為未能取得更大比數的勝利而感到失望。

儘管水手於上季取得季後賽冠軍後，有領隊及幾名主力球員離隊他投，但如今距離再次殺入決賽只差一步，故這絕對是一個非凡的成就。

我球員時代曾跟水手主帥馬克積遜一同為英格蘭青年軍比賽，今季他領軍表現出色，令球隊保持集中。即使來到球季較後的4強階段，他亦成功令到球員能夠持續交出有幹勁的表現。

我十分欣賞馬克積遜能好好利用祖殊尼斯畢，讓他於古奧及艾蒙臣身後的空間作出突破。他的走位時間性相當準確，故我相信，他將會是今場賽事的關鍵人物。

我認為今仗FC悉尼難以翻盤，預計中岸水手可以於主場輕鬆獲勝，晉級決賽。