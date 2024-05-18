林新棟／王瑋駿入選福布斯U30亞洲精英

《福布斯》公布「2024亞洲30位30歲以下精英」，去年亞運會為港贏得首金的賽艇雙人組合林新棟及王瑋駿在娛樂及體育組別上榜，為香港體壇再寫歷史一頁。

《福布斯》官網讚揚林新棟／王瑋駿這對亞運男子雙人賽艇金牌組合在杭州表現出色，特別是林新棟身材的劣勢（6呎），比大數精英賽艇運動員矮，普遍在此項的選手身材約為6呎3至6呎5之間，這使他們可以划得更長的距離，而香港組合能夠克服身材輸蝕的形勢下，仍能在中國主導的賽艇項目中奪冠實屬難得。

25歲的林新棟及24歲的王瑋駿是繼桌球Cue后吳安儀(2018年)及「劍神」張家朗(2022年)後，獲得這個殊榮的香港運動員；而今屆入選的其他體育名將還有打破100米自由泳世績的中國飛魚潘展樂、東京奧運滑板銀牌得主日本的開心那、亞運射擊3金得主黃雨婷、游泳世錦賽冠軍南韓的黃宣優、中國網球手鄭欽文及乒乓球「世一」王楚欽、孫穎莎等等。

林新棟與王瑋駿這對香港賽艇組合，4年前開始合作，自2019年首次升上公開賽比賽，訓練不久後即獲亞錦賽銅牌，二人已發現有發展潛力，經努力後先在2022年稱霸亞錦賽，其後在去年的亞運會更上一層樓奪金，惟二人其後分別宣布退役；早前他們也首次當選香港傑出運動員選舉最佳運動組合殊榮。