991位運動員獲嘉許！李嘉文：相信自己勇敢追夢

連續第19年舉辦的「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，作為以全港中、小學及特殊學校學生為對象的運動獎項，旨在以「每校一獎」形式鼓勵學生運動員勇敢追夢。今年共有538名男同學及453名女同學獲得嘉許，被邀為頒獎嘉賓之一的前亞運賽艇銀牌得主李嘉文勉勵同學即使在追夢路上遇到困難，也要相信自己，堅持夢想。

本年度頒獎禮以「YOU ARE STAR」為主題，激勵學生運動員追求理想，並為得獎學生拍攝運動造型照，希望體壇新秀可如星星般展露光芒，同時激勵學生勇敢堅守對運動的熱誠。這個獎項獲全港約九成學校參與，自2005年成立至今共有超過16400名中小學及特殊學生獲得此項殊榮，為全港最大型運動員嘉許計劃之一。

今年991位學生獲得嘉許，當中男同學佔538 名，女同學佔453 名。最年幼的只有7歲，現就讀聖公會阮鄭夢芹銀禧小學二年級，是一名花式跳繩運動員。他們來自不同項目，其中4成學生為球類運動員，田徑運動員則佔近3成，有些同學已列入精英運動員隊伍，多位同學更曾代表香港出外參加國際賽事。

得獎學生之一的曾令樺，現就讀台山商會中學中三，在賽艇上取得不俗成績，同時他也在學業和訓練之間尋找平衡：「有時6點幾起身訓練，之後跑回學校上課，返學後又要去多次賽艇，這段時間會比較『難挨』，但同時也能看到自己在賽艇上的進步。在一次參加香港大賽中僅差1秒就追上第3名的大學隊，其後也試過在其他比賽拿冠軍，讓我覺得未來有無限可能，更加堅定繼續走賽艇這條路。」

另外一位得獎學生梁洛源在霹靂舞下足功夫，同時擔任頒獎典禮的開幕表演者之一，呈上精彩表演。雖然訓練刻苦，又會到很晚才回家，但他幸得身邊人的支持，「家人對於我專研這項運動給足支持和鼓勵，而是否會影響學業是他們唯一擔心的，教練和身邊的朋友也給予了我很大幫助。」

獲獎的年輕乒乓球手嚴浩晴，對自己未來充滿想法和規劃，「從小對乒乓球產生濃厚興趣，近幾年慢慢開始打出一些成績，未來會繼續在這項運動發展。同時與夥伴合辦社區服務組織，旨透過自己對乒乓球的熱誠，為社會帶來正面能量。」

屈臣氏集團在今年4月進行問卷調查，共訪問 1434位中小學學生，研究運動對學生精神健康的影響。調查結果顯示運動頻率與抗壓能力成正比，每天運動的學生有近7成傾向認為其抗壓能力良好，而在課餘時間從不運動的學生只有3成自評抗壓能力良好。調查數據亦顯示每星期運動次數越多的學生，傾向認為做運動令他們感到快樂及自信；每周運動頻率較高的學生，更傾向認為運動有助提升他們的精神健康。