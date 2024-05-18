港超聯　傑志贏波！爭標仲有價講

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）上演尾二一輪賽事，冠忠南區坐鎮香港仔運動場主場硬撼「二哥」傑志。最終「藍鳥」憑費蘭度、查理史葛和基爾頓各入一球，以3比0擊敗南區，踢多一場下追至落後榜首理文3分，爭冠仍未絕望。

南區由杜馬思、川瀨浩太扼守中路，李小恆、艾華分任兩翼，支援史提芬彭利拿及傑志借將趙聡悟攻堅。「藍鳥」則由王振鵬把關，查理史葛、基爾頓坐鎮中場，費蘭度推前一格，入球重任落在恩查、祖連奴和潘沛軒身上。

今場非勝不可的傑志，3分鐘已先開記錄，陳晉一傳中，尾柱的費蘭度輕鬆撞入。10分鐘南區差點追平，史提芬彭利拿禁區內窩利抽入，但旁證指越位在先，判入球無效。南區之後再接再厲，臨完半場趙聡悟落底後交橫，艾華勁射被王振鵬接實，傑志暫時領先1球返入更衣室。

易邊後南區換入積遜加強攻力，但69分鐘再失多球，基爾頓回後，查理史葛勁射破網。1分鐘後，基爾頓接應恩查傳送，飛身頂成3比0。77分鐘傑志差點再擴大比數，費蘭度角球斬入禁區，杜馬思不慎擺老烏，但球證翻查VAR後，指潘沛軒犯規在先，入球被推翻。比賽尾段，祖連奴推入大位起腳中柱彈出，最終「藍鳥」維持贏3比0，順利重返勝軌。