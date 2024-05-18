港超聯　晉峰1比1逼和大埔

周六（18日）另一場「中銀人壽香港超級聯賽」，晉峰坐鎮青衣運動場惡鬥大埔。最終「粉紅兵團」憑紀思昊下半場入球，以1比1逼和大埔，並以1分之差力壓香港U23，升上第10位，擺脫榜尾，但踢多1場。

主隊有鄭璟昊復出鎮守後防，邵昀俊及梅田小太郎負責中場掃蕩，為李倫權和何思哲製造突擊，同樣久休復出的袁世傑先列後備；「綠戰士」方面，陳肇鈞、謝臣及馮冠鳴組成中場鐵三角，助盧卡斯、馬卡雷拿及比迪高攻堅。

「粉紅兵團」早段較為主動，15分鐘，林樂賢中路推順後起腳高出。大埔入局後開始搶攻，18分鐘，盧卡斯單刀射入，惟越位在先，入球無效。38分鐘，何思哲頭槌攻門被謝家榮飛身救出，直到上半場補時階段，李家豪右路推大位施射，皮球直飛死角入網，「綠戰士」領先1比0入更衣室。

大埔換邊後得勢不饒人，47分鐘，盧卡斯橫傳，陳肇鈞起腳僅告斜出。9分鐘後，客隊角球攻勢，加比爾把握晉峰遲遲未能解圍，近門施頂未能命中目標。一直受壓的晉峰，到下半場中段1次射門，博得加比爾犯手球，雖然何思哲操刀12碼被謝家榮救出，但紀思昊66分鐘補射成1比1。「綠戰士」之後調入鍾偉強加強攻力，74分鐘，大埔黃金機會，陳肇鈞接應盧卡斯妙傳，單刀被龐焯熙封走，最終兩隊踢成1比1平手，各得1分。