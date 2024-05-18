港超聯　傑志來季年輕化　伍健：變動唔似以往咁温和

傑志周六（18日）作客香港仔運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，以3比0擊敗冠忠南區，爭冠未絕望。適逢球季即將完結，有份到場觀戰的會長伍健，賽後便向傳媒透露來季銳意年輕化，並指陣容上將有不少變動。

今場為傑志尾二1輪聯賽，會長伍健亦有到場觀戰，賽後更走入球場，與暫代主教練金東進「密斟」。「藍鳥」今季成績未如理想，而隨着球季即將完結，伍健受訪時亦提到來季組軍事宜：「打埋最後一場波，同足球明星選舉依個活動，等今季告一段落，28號之後就會準備下季嘅嘢。當時機成熟就會公布，應該都幾多姿多彩，唔止係球員變動。」

除此之外，伍健續指來季陣容變動頗大，球隊勢開始年輕化：「陣容上一定有變動，唔似以往咁温和。早幾日睇到統計數字，上年亞冠咁多支參賽球隊，傑志平均年齡係最大，同贏波嗰隊差大約8年，所以會年輕化，但當然都需要有經驗球員帶住。」對於最近多場比賽，球迷因不滿球隊表現而發出噓聲，伍健則回應道：「球迷有好多種，有啲係死忠，有啲係勝利球迷。球迷感覺到失望我哋係理解嘅，我哋都好失望，但改變嘅嘢就要等今季完咗先。」