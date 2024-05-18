蘇黎世3x3外卡隊打出氣勢　培正挑戰強隊「唔會怯」

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽第4日賽事完成，周六（18日）假信義中學舉行的女子4個組別中，4隊持外卡的種子隊都順利出線，包括基督教香港信義會心誠中學、九龍真光中學、香港培正中學和港大同學會書院，齊齊晉級至淘汰賽，磨拳擦掌挑戰更強對手，甚至有「打大佬」的心理準備。

培正首場面對基督教女青年會丘佐榮中學，成功克服入局較慢的毛病，站穩陣腳後取回主動，終以16：6取勝。其後培正再以21：3擊敗文理書院（九龍），以全勝姿態出線。培正主力呂愷澄雖然身材嬌小，但投籃跳繩，亦有不俗的突破能力，她透露平日有刻意磨練個人技術，希望在節奏快的三打三發揮實力。蘇黎世強隊林立，呂愷澄形容是一個挑戰：「我們只是D2球隊，身高也一般般，希望可以遇強愈強，最重要是不能怯，因為一怯已經輸了。」培正下仗遇上港大同學會爭奪。

另外，九龍真光則分別以11：4及16：6力挫迦密主恩中學及德愛中學，輕鬆晉級淘汰賽。真光的徐綺婷多次挺身而出，不說不知道，原來她只是一個中三的小女生：「我們開頭未入局，打得一般般。我沒想太多，只想盡力幫助隊友，也要多謝教練提醒。」九真於淘汰賽首圈會硬撼心誠。