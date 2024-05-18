港超聯　理文強襲深水埗　不敗即封王

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深水埗運動場周日（19日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，深水埗坐鎮主場迎戰榜首理文。「黃黑軍團」今場只要保持不敗就歷史性首奪聯賽冠軍，但深水埗近期走勢理想，隨時繼「足總盃」後，再令理文稱臣。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步直播）

青年軍時期效力理文的尼高拉斯，上場「足總盃」4強「倒戈」攻入1球，助深水埗爆冷晉級，他稱感覺非常特別：「依個入波真係好緊要，可能係我人生最難忘一球，估唔到最後可以贏埋場波，好多謝屋企人、教練團同隊友一路以嚟都咁支持我。」

談到是役再與「黃黑軍團」交鋒，他揚言全隊在打入「足總盃」決賽後，目前士氣高昂，面對強隊都會繼續奮鬥：「理文今場唔輸就攞到冠軍，但我哋都正為衝擊聯賽頭8而努力，戰意唔會比對手低，我哋會跟足教練部署，希望再有驚喜。」

理文上場「足總盃」4強反負深水埗出局，「雙冠王」夢碎，主教練曾昭達認為勝敗乃兵家常事，希望球員再對深水埗能夠全力以赴：「上場波失利對球隊有警剔作用，喺今場唔可以有任何差池情況底下，相信會令球員更有推動力，將冠軍盡快攞到手。」

球隊今場只需1分即可提早封王，「達Sir」強調聯賽冠軍屬於整季最重要目標，今場一定會全力爭勝：「聯賽重要性比『足總盃』更大，一定要攞到，因為關乎到來季亞洲賽入場卷，我哋唔止諗和波，會想攞晒3分。」壞消息是射手保連奴傷勢不樂觀，很大機會提早收咧，對前線調動有影響。

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：1.梁興傑

後衞：13.彭靖揚 72.拿亞 14.宋柱浩 20.波比

中場：11.黃靖揚 22.小田倉康太 24.顏卓彬

前鋒：77.張廣然 99.鄧嘉 15.尼高拉斯

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 14.荷西安祖 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：23.黃威 6.胡晉銘 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓