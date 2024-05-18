港超聯　均業北區香港U23搶分激鬥

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）另一場頭場，則在北區運動場上演，由均業北區主場迎戰香港U23。北區仍力爭以前6名衝線，至於香港U23亦希望保住第10名，避免跌落榜尾，搶分大戰一觸即發。（周日下午3時開賽）

北區上場打少一人下，最終作客1球不敵港會，賽前少踢一場，落後第6位的標準流浪3分，主教練梁志榮指球隊仍會視前6為今季目標：「依家仲有兩場比賽，要上第6我哋需要贏晒，仲要流浪最後一場失分，所以對住香港U23踢法會進取啲，希望球員落場展現到爭勝心。」陣容方面，「細榮」表示或會進行少量輪換，同時上場領紅的何浚皓，連同尾段受傷的卡爾特納，今場只能作壁上觀。

至於香港U23主教練司徒文俊，就呼籲球員盡情發揮，為自己而戰：「依家都未知球隊下季仲有冇得搞，所以球員更加要利用季尾嘅機會，好好表現自己，畀其他球隊睇到大家嘅實力。」談到今場對手，「司徒Sir」認為幾位北區前線球員非常合拍，提醒球隊小心佈防，以免令對方有機可乘。此外，客隊有鄭進泓累積10黃要停賽，令中後場人手更緊絀。