港超聯　標準流浪謝幕戰鬥港會

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青衣運動場周日（19日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由周中奪得「賽馬會菁英盃」冠軍的標準流浪主場迎戰港會。是役為流浪今季最後1場賽事，全隊為求好頭好尾，必定奮力一戰，且看以逸待勞的港會，能否把握體力優勢，搶分而回。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

標準流浪周中擊敗傑志，首奪「賽馬會菁英盃」冠軍，左閘龍梓軒希望球隊能夠延續強勢，以勝利為今季留下完美句號：「我哋之前講過，要季尾最後3場聯賽贏哂，兼捧埋『賽馬會菁英盃』，只要今場贏埋就可以達成呢個目標，所以大家一定會搏盡。」

龍梓軒亦認為港會翼鋒莊文歷因傷長唞，令對手痛失1把尖刀，但強調球隊不會掉以輕心：「莊文歷擅長突破，港會好依靠佢製造反擊，但佢哋仲有其他好球員在陣，所以唔會睇小港會。」陣容方面，林衍廷累積10黃要停賽，提早收咧。

港會上場擊敗均業北區，終止5連敗，但有莊文歷遭受重傷，前鋒泰亞高稱全隊已收拾心情，在餘下賽事繼續衝擊聯賽前6：「目前最緊要係應付最尾呢幾場聯賽，唔好畀其他嘢分心，無論對住咩球隊，都要全力以赴，爭取勝利。」

此外，泰亞高認為流浪剛成為「賽馬會菁英盃」盟主，士氣大幅提升，必定較以往更難應付：「呢兩季對住流浪，我哋都冇乜甜頭，加上佢哋啱啱攞咗冠軍，可能踢得仲好，而且伊巴謙狀態好好，我哋一定會諗辦法守住佢。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：4.金旻奎 23.林堂真 5.林遼太 17.龍梓軒

中場：14.岡本玲仁 6.杜國榆 20.趙正宇

前鋒：21.伊巴謙 7.劉智樂 44.神田夢實

港會

門將：88. 邁亞

後衞：18.積施利 4.劉學銘 5.菲杜化 23.白星馳

中場：19.簡嘉亨 16.溫俊 2.周子謙 17.加斯特夫

前鋒：30.福保羅 91.泰亞高