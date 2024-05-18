愛心籃球賽集氣力撐李劍煌　曾湛元：期待他康復歸來

為幫助不幸患上腎衰竭的前甲一籃球員李劍煌，渡過人生難關，愛心籃球賽如約而至周六（18日）假灣仔修頓場館舉行，本地甲一籃球界一呼百應，多位本地經典球星、現役南華籃球隊和甲一球手齊集出席義舉，並先後上演精彩兩仗。

一眾球迷前往觀賽，籃球界相關人士亦紛紛現身撐場支持義賣，為幫助李劍煌的醫療開支出一分綿薄之力，現場氣氛相當熱鬧。市民及球迷隨緣樂助，連同眾將一齊集氣幫助「阿煌」跨越難關。

現年40歲的李劍煌3年前患上腎衰竭，病情漸趨嚴重，腎功能只餘一成，需要洗腎並等候合適的器官，希望進行腎臟移植手術。阿煌作為家中的經濟支柱及5歲兒子的爸爸，面對高昂的醫藥費令他生活百上加斤，因此籃球界有心人希望為這位曾奪多屆聯賽冠軍的猛將，兼前港隊球員獻出關懷及愛心，群策群力合演友賽，希望為「阿煌」集氣及在經濟上支援他。

現役南華籃球隊主力之一的曾湛元，曾經與李劍煌同隊征戰，亦曾是「阿煌」的中學師弟，「元仔」心懷感激：「他教會我很多東西，當聽到他患上腎衰竭時，我非常擔心和失落，但我相信，憑着他積極正面的性格，絕對可以大步檻過一切。我也有出錢出力幫助他，雖然這未必可以起到大作用，但會繼續期待他完全康復歸來的一天。」

他是日友賽表現出眾，無論是控制節奏、加速突破，還是三分投射都發揮出水準，擔起球隊進攻重任，對於來年賽季的展望，他表示：「至少要幫助球隊去到前四，更會盡全力爭奪冠軍。個人方面會繼續提升體能及整體命中率，希望能有突破。」