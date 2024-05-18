狂賀！江旻憓顯世一本色　世界盃阿聯酋站奪金

香港劍擊天后江旻憓（Vivian）於阿聯酋舉行的世界盃女子重劍個人賽中，盡顯「世一」威力，周六（18日）頭5輪壓制對手得分至10分以下，包括4強以15:8勇挫意大利劍手珊杜絲妮，昂然打入決賽，決賽火拚瑞士好手般娜，爭奪冠軍。

Vivian於決賽保持強勢，節節領先，第一回合拋離般妮7:2優勢下，雖其後一度被追近至13:12及14:13，但江旻憓關鍵時刻打出精準劍法，最終贏15:13，繼今年2月的巴塞隆拿站世界盃封后之後，本季擸走第2個世盃分站錦標，連同多哈格蘭披治冠軍殊榮，Vivian本季已收穫三冠，戰績彪炳，對保持世一地位及征戰巴黎奧運，增強信心籌碼。

另邊廂，男子佩劍世界盃馬德里站賽事同日舉行，香港20歲男劍手陳樂熹生涯突破，先後淘汰加拿大的梳爾及埃及劍手艾咸而打入16強，再以15:13擊敗烏克蘭的安迪尼，躋身8強向獎牌進發，最終他雖然以9:15負於南韓對手Hansol Ha，但已寫下個人世盃歷來最佳，表現出色值得讚賞。