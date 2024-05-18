中村祐人：柏雷素爾贏「多」一場

柏雷素爾周中成功以2:1反勝來訪的湘南比馬，錄得近5場聯賽中的首場勝仗。

柏雷素爾的贏波關鍵，在於能好好把握湘南比馬有球員被逐的優勢，其中細谷真大就替球隊攻入奠勝入球，看來他2經已重拾最佳水平表現。事實上，取得入球對一位前鋒來說，絕對是靈丹妙藥。

在最近的U23亞洲盃決賽周，這名22歲前鋒亦為日本國家隊攻入一些關鍵入球。他除了擁有不可或缺的入球能力之外，還能夠有效率地保持控球在腳，而更重要的是，他可以發號司令，引領隊友應該於何時作出前場壓迫。

北海道札幌岡薩多周中於主場以1:0小勝磐田山葉，取得近7場聯賽的首場勝利，但這只是他們今季第2場聯賽勝仗。

考慮到岡薩多今季的防守一直都出現問題，所以他們能夠在這場硬仗中成功保持清白之身，表現其實出眾，相信於信心方面可以得到提升。

浅野雄也是他們擊敗磐田的英雄，其速度及積極踢法在今仗將會再次產生威脅。索拉察亦經已完全融入了球隊的風格，預計會是他們另一位強大的進攻武器。

但整體而言，我認為柏雷素爾是一支攻守方面都相當平衡的球隊，加上有細谷真大這位近況大勇的前鋒坐鎮，故此，我預計他們今仗應該可以獲勝。