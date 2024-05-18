祖高爾：阿仙奴持續進步　但想奪冠要等下季

我相信，來自北倫敦的阿仙奴將連續第2季屈居曼城之後，成為今季英超亞軍。

兵工廠仍然有機會贏得英超，並證明我的看法是錯的，但最終的結果，超出了他們所能控制的範圍，皆因他們需要依靠榜首曼城失分，才有機會獲得冠軍。

阿迪達和他的球隊整季都表現出色。在今年的冠軍爭奪戰中，他們比去年表現出了更鮮明的性格和成熟度，這將為他們於下季再次挑戰英超打好基礎，但往往當球季準備結束時，他們的對手曼城總是會無堅不摧，這就是我相信要從曼城手上搶過冠軍是何等的困難。

另一邊廂，儘管今季愛華頓被多次被扣分，以及有球會前景不明朗的情況出現，但拖肥糖領隊戴治還是成功帶領球隊提早上岸，以舒適的方式來完成今季賽事。

近幾季，我們經常看到愛華頓需要鬥到最後關頭才確保護級成功，但今季在尚有幾場比賽下已提早上岸，對此我認為領隊值得贏盡讚美，這也顯示了他為球隊帶來的個性和韌力。我懷疑如果在夏天或下季季初，一些更大規模的球會需要一位新主帥時，戴治可能有機會離開葛迪遜公園球場。

我期望阿仙奴能在這場比賽中取得勝利並完成任務，迫使曼城最後1場比賽也要為冠軍爭鬥，但我認為，兵工廠最終仍會是功虧一簣。