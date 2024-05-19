迪薩比突宣布離隊　巴塞、曼聯擬出手搶人

白禮頓領隊迪薩比周六(18日)突然宣布，教埋周日(19日)英超煞科戰後就會離隊，呢位意大利名帥近幾個月一直係歐洲豪門爭奪目標，依家回復自由身就更加搶手。據報巴塞隆拿、曼聯、AC米蘭等名牌球隊都準備提出斟介，迪薩比幾乎肯定會躋身豪門。

44歲嘅迪薩比以細膩組織同進攻足球見稱，前季接手執教白禮頓，即拎球會史上最佳嘅英超第6名，今季喺傷兵滿營下跌至中游，但仍然係豪門搶手貨。周日煞科戰主場對曼聯前，迪薩比突然同白禮頓宣布提前解約，班主東尼布林表示：「迪薩比畀白禮頓2個美好球季，包括首嘗歐洲賽滋味，雙方都同意提前解約，我哋可以提早搵新領隊，佢又可以盡早為未來安排。」

英國《每日鏡報》等多間媒體報道，巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、AC米蘭、曼聯都對迪薩比虎視眈眈，不過拜仁總監艾保爾已率先否認。西班牙媒體指出，巴塞隆拿近日同教練沙維再起紛爭，下季留隊計劃隨時有變，迪薩比可以「免費」加盟，令佢成為巴塞新帥大熱門。至於曼聯、AC米蘭都有計劃夏天易帥，迪薩比本來已經喺候選名單，回復自由身後令排名大大提升。

白禮頓帥位方面，據報今季帶領葉士域治重返英超嘅基蘭麥堅拿，將成為「海鷗」首選新帥，而般尼領隊高柏尼、自由身嘅前領隊樸達都係候選人之一。