利華古遜締不敗神話　拜仁亞軍都保唔住

星期六(18日)德甲煞科戰，利華古遜主場2比1擊敗奧格斯堡，成功締造德甲歷史，以28勝6和不敗戰績，成為德甲史上首支全季不敗球隊。至於衞冕失敗嘅拜仁慕尼黑，煞科戰作客2比4不敵賀芬咸，最後連聯賽亞軍都保唔住，係2010/11球季後最低排名。

利華古遜今場唯一目標就係保持不敗，唔使半個鐘已由邦尼菲斯同艾特列治入波領先2球，下半場被奧格斯堡追番粒都冇問題，最終贏2比1實現不敗歷史。利華古遜係德甲史上第1支全季不敗球隊，亦係歐洲5大聯賽史上第4隊，同AC米蘭(91/92球季)、阿仙奴(03/04球季)及祖雲達斯(11/12球季)睇齊。

利華古遜教練沙比阿朗素賽後表示：「我哋有個無與倫比嘅球季，大家都記得阿仙奴同祖雲達斯不敗，利華古遜亦值得加入呢段歷史，20年後再回首，我哋都會驚嘆今季所創造嘅佳績。今日我哋盡情慶祝，聽日開始就要為下個目標準備。」利華古遜周四(23日)凌晨會喺歐霸決賽對阿特蘭大，周日(26日)凌晨再喺德國盃決賽同凱沙羅頓爭冠，力爭成為「3冠王」。